МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет на ожиданиях роста спроса на неё в Китае в случае решения проблем со снабжением промышленности электроэнергией, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро после рекордного с июля 2020 года укрепления

По состоянию на 8.24 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,49%, до 4,197 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,23%, до 9155 долларов. А цена алюминия там снизилась на 1,12%, до 2911,5 доллара, цинка — на 0,81%, до 3054 долларов за тонну.

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля. Перебои в электроснабжении также происходят на фоне "зелёных" усилий властей. Нехватка электричества вызвала ожидания проблем у промышленности Китая — основного потребителя металлов, что стало негативом и для медных цен.

Но, по данным СМИ, местные власти Китая заявили, что позволят производителям электроэнергии повышать цены в холодные месяцы, чтобы компенсировать рост цен на уголь, что может помочь снизить дефицит электроэнергии в стране.