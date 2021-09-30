МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга выросла почти на 3%, на авиакеросин — снизилась на 0,3%, следует из данных торгов.

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России в четверг выросла на 2,9%, до 40 514 рублей за тонну, авиакеросина — снизилась на 0,3%, до 51 921 рубля за тонну. При этом в среду цена авиакеросина впервые с ноября 2018 года превысила 52 тысячи рублей за тонну и приблизилась к рекордному значению — 52 584 рубля за тонну.

Бензин по итогам торгов вырос в цене: стоимость марки Аи-92 увеличилась почти на 0,5%, до 57 515 рублей за тонну, марки Аи-95 — на 0,2%, до 60 355 рублей за тонну.

Дизель также подорожал — примерно на 0,5%, до 50 382 рублей за тонну.

Стоимость мазута тоже выросла — на 0,6%, до 26 205 рублей за тонну. При этом на торгах в понедельник его биржевая цена обновила рекорд, достигнув 26 374 рублей за тонну.