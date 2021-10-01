МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу снижается более чем на 1% на фоне роста курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

По состоянию на 8.24 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,04%, до 4,0637 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,39%, до 8936,5 доллара. А цена алюминия там снизилась на 1,82%, до 2858,5 доллара, цинка — на 2,16%, до 2988 долларов за тонну.

На рынке меди в пятницу наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 94,3 пункта.

Согласно прогнозу аналитиков Citi, который приводит газета Wall Street Journal, в ближайшее время на мировом рынке будет постепенно снижаться цена на медь, предполагается падение цен на 10%, до 8200 долларов за тонну в четвертом квартале. Новый прогноз банка на 6,8% ниже, чем предыдущий прогноз цен в среднем на уровне 8800 долларов за тонну в этом квартале.