МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Специалисты Росприроднадзора проверили 300 участков золотодобычи, при этом 43 лицензии, по мнению контролирующего органа, необходимо отозвать из-за выявленных нарушений, сообщила РИА Новости глава Росприродназдора Светлана Радионова. Стоимость золота снижается на статистике из Китая

"По состоянию на 1 сентября мы проверили почти сто недропользователей, это 300 участков золотодобычи, выявили почти тысячу нарушений, 43 лицензии просим отозвать, выписали штрафов на 1,4 миллиарда рублей", — сказала Радионова.

Она также отметила, что регионы, где ведется добыча россыпного золота, являются болевыми точками на экологической карте России.

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