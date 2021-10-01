МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу вечером на возвращении спроса на надежный актив в свете распродажи на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил снижение к доллару и евро

По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,28%, или на 4,9 доллара, до 1761,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,18%, до 22,53 доллара за унцию.

В пятницу, в первый день квартала, на мировых фондовых рынках наблюдалась распродажа. Фондовые биржи АТР закрыли торги сильным снижением, индексы в Европе также опускаются, в США — смешанная динамика, да и то лишь благодаря целому ряду позитивных макроэкономических данных.

На этом фоне спрос на активы-"убежища", такие как золото, увеличился. К тому же за сентябрь драгметалл подешевел на 3%, что делает его более доступным для приобретения.

При этом доходность альтернативных "надёжных" инвестиций — десятилетних гособлигаций США US Treasuries — снижается до 1,486% с уровня предыдущего закрытия в 1,527%.

"Основа для спроса на золото кажется прочной… Этот внезапный отскок стоимости… приводит к тому, что покупатели инвестируют в золото во время снижения его стоимости, рассматривая его как более привлекательный актив", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Kinesis Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).