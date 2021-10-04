МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром продолжает рост первого дня квартала на ожиданиях роста спроса на цветные металлы в крупнейшем их потребителе — Китае, свидетельствуют данные торгов. Эксперты рассказали, стоит ли покупать акции российских золотодобытчиков

По состоянию на 8.16 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,02%, до 4,2077 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,14%, до 9128 долларов. А цена алюминия там снизилась на 0,05%, до 2857 долларов, цинка — на 0,18%, до 2982,5 доллара за тонну.

На рынке меди наблюдается положительная динамика второй торговый день подряд.

Ранее, в конце сентября, несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Эти перебои, чреватые простаиванием производственных мощностей, происходят на фоне усилий властей снизить выбросы углекислого газа и сократить использование угля в стремлении развивать "зеленую экономику". После этого власти страны продемонстрировали намерение решить проблему.

"Власти, похоже, полны решимости поддержать экономический рост, устранив краткосрочный дефицит электроэнергии", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ANZ. По их словам, это может поддержать китайскую промышленность и увеличить спрос на цветные металлы, особенно на медь.