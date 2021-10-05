МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно снижается во вторник после роста в течение трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на форексе

По состоянию на 8.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,4%, или на 7,15 доллара, до 1760,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,91%, до 22,438 доллара за унцию.

На рынке золота во вторник утром наблюдается коррекционное снижение после роста цен в течение трех торговых сессий, за время которых драгметалл подорожал на 2,3%.

По мнению аналитиков ICICI Securities, которое приводит газета Wall Street Journal перспективы того, что ФРС все еще может свернуть программу стимулов в этом году, могут оказать влияние на золото в краткосрочной перспективе. "Снижение стимулов и более высокая базовая процентная ставка, как правило, приводят к росту доходности государственных облигаций, повышая альтернативную стоимость золота", — добавили эксперты.