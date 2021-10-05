МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на оценках увеличения её добычи в Чили, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 8.25 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,6%, до 4,212 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,34%, до 9250,5 доллара. Цена алюминия там увеличилась на 2,07%, до 2916 долларов, цинка — на 1,12%, до 3016 долларов за тонну.

Медь стала дешеветь, прервав рост котировок на 3% в начала месяца, после того как рейтинговое агентство Fitch пересмотрело свой прогноз роста добычи на медных рудниках на 2022 год до 4,7% с 4%, а прогноз на 2023 год — до 4% с 3,2%.

"Рост производства меди со следующего года должен выиграть от отложенного наращивания некоторых проектов, а также от увеличения добычи на Эскондиде, медном руднике №1 в мире", — пояснили газете Wall Street Journal эксперты Fitch.

"Мы уже ожидали, что 2022 и 2023 годы будут годами относительно высоких темпов роста чилийского производства меди, учитывая количество проектов, которые будут запущены", — добавили в агентстве.