МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром благодаря сильному доллару, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется благодаря казначейским облигациям США

По состоянию на 8.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,49%, или на 8,75 доллара, до 1752,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,88%, до 22,41 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост курса доллара, в частности, к евро и иене. А индекс американской валюты (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается сейчас на 0,11%, до 94,08 пункта.

Укрепление доллара, в котором исчисляется цена биржевых товаров, включая золото, делает их менее доступными для инвесторов с другими валютами.

Кроме того, на этот рынок могут повлиять данные рынка труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, в частности, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее. Также будет представлена статистика новых рабочих мест.

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, до выхода этих данных драгоценный металл, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне от 1750 до 1785 долларов. "Ничто не поможет золоту, если количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в пятницу окажется стабильным", — добавили эксперты.