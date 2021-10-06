МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается на опасениях инвесторов за положение китайских девелоперов и, соответственно, за спрос на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов.

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Еще один крупный девелопер Китая Fantasia не смог выплатить долг

По состоянию на 8.50 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,72%, до 4,1515 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83%, до 9174 доллара. Цена алюминия там увеличилась на 0,17%, до 2921 долларов, цинка — на 1,01%, до 3046,5 доллара за тонну.

Инвесторы обращают внимание, что наряду с китайской Evergrande, которая оказалась на грани дефолта с долгом более чем в 300 миллиардов долларов, финансовые проблемы возникли и у местного девелопера Fantasia. Компания пропустила крайний срок выплаты долга по облигациям в 206,65 миллиона долларов.

"Цены на медь снизились из-за опасений инвесторов по поводу состояния рынка недвижимости Китая. Медь используется при строительстве зданий, поэтому ослабление рынка недвижимости, вероятно, окажет давление на металл", — пояснили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.