МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается на опасениях инвесторов за положение китайских девелоперов и, соответственно, за спрос на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов. Еще один крупный девелопер Китая Fantasia не смог выплатить долг

По состоянию на 8.50 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,72%, до 4,1515 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83%, до 9174 доллара. Цена алюминия там увеличилась на 0,17%, до 2921 долларов, цинка — на 1,01%, до 3046,5 доллара за тонну.

Инвесторы обращают внимание, что наряду с китайской Evergrande, которая оказалась на грани дефолта с долгом более чем в 300 миллиардов долларов, финансовые проблемы возникли и у местного девелопера Fantasia. Компания пропустила крайний срок выплаты долга по облигациям в 206,65 миллиона долларов.

"Цены на медь снизились из-за опасений инвесторов по поводу состояния рынка недвижимости Китая. Медь используется при строительстве зданий, поэтому ослабление рынка недвижимости, вероятно, окажет давление на металл", — пояснили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.