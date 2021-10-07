МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Медь в четверг утром торгуется в слабом минусе перед публикацией статистики по заявкам на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.25 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex символически снижалась на 0,01% — до 4,1733 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,4% — до 9045,5 доллара. Цена алюминия снизилась на 0,82% — до 2897 долларов, цинка — на 1,05%, до 3014,5 доллара за тонну.

Инвесторы ждут статистики по США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 14 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 348 тысяч.

"Цены на медь будут зависеть от отчета по занятости в США, который может оказаться лучше ожиданий, хотя цена на металл все еще может быть отягощена опасениями инвесторов по поводу проблемной отрасли недвижимости в Китае и высокой инфляции", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Commonwealth Bank of Australia.