МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов чуть превышают 1280 долларов за тысячу кубометров, что на 1% ниже расчётной цены предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Стоимость нефти снижается вслед за ценами на газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, через несколько минут чуть выросла, превысила 1280 долларов, что на 1% ниже расчётной цены среды.

Накануне фьючерсные цены на газ достигли рекордного значения — 1937 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена почти достигла 1300 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.