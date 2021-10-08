МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Медь в пятницу утром торгуется в плюсе перед публикацией статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Цена золота слабо меняется в ожидании статистики из США

По состоянию на 9.01 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex символически росла на 0,29% — до 4,2605 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,59% — до 9280 долларов. Цена алюминия увеличилась на 1,69% — до 2946 долларов, цинка — на 1,16%, до 3049,5 доллара за тонну.

На рынке меди в пятницу утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании статданных по рынку труда в США.

Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% в августе. А число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, по мнению экспертов, выросло на 500 тысяч после роста на 235 тысяч месяцем ранее.