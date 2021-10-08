Цена на золото слабо колеблется на неоднозначных данных по рынку труда США
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота всю пятницу не демонстрирует четкой динамики, колеблясь около уровня вчерашнего закрытия, не изменила ситуации в целом и публикация неоднозначных данных с рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,03%, или на 0,55 доллара, до 1759,75 доллара за тройскую унцию; минутами ранее показатель незначительно снижался. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,39%, до 22,747 доллара за унцию.
Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в сентябре упала до 4,8% с уровня августа в 5,2%. Показатель стал минимальным с марта 2020 года, когда безработица составляла 4,4%, после чего в апреле она подскочила сразу 14,8%.
При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи вместо ожидаемых 500 тысяч. Такой рост стал самым слабым с июля 2019 года.
После публикации таких данных золото краткосрочно подскакивало в цене — до 1782,35 доллара, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался ниже 94 пунктов. Позднее показатели скорректировались до прежних уровней.
Безработица — один из важнейших показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) США при проведении монетарной политики, это отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
https://1prime.ru/commodities/20211008/834916985.html