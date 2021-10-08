МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота всю пятницу не демонстрирует четкой динамики, колеблясь около уровня вчерашнего закрытия, не изменила ситуации в целом и публикация неоднозначных данных с рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. Безработица в США в сентябре снизилась до 4,8%

По состоянию на 17.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,03%, или на 0,55 доллара, до 1759,75 доллара за тройскую унцию; минутами ранее показатель незначительно снижался. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,39%, до 22,747 доллара за унцию.

Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в сентябре упала до 4,8% с уровня августа в 5,2%. Показатель стал минимальным с марта 2020 года, когда безработица составляла 4,4%, после чего в апреле она подскочила сразу 14,8%.

При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи вместо ожидаемых 500 тысяч. Такой рост стал самым слабым с июля 2019 года.

После публикации таких данных золото краткосрочно подскакивало в цене — до 1782,35 доллара, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался ниже 94 пунктов. Позднее показатели скорректировались до прежних уровней.

Безработица — один из важнейших показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) США при проведении монетарной политики, это отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.