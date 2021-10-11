МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром символически снижается в цене — рынок этого драгметалла в последнее время стабилен в отсутствие значимых факторов, и колебания его стоимости зависят главным образом от динамики курса доллара, укрепление которого негативно влияет на цены сырьевых товаров, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к иене

По состоянию на 8.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,04%, или на 0,65 доллара, до 1756,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,25%, до 22,762 доллара за унцию.

На оценках перспектив ужесточения монетарной политики в США доллар дорожает сейчас к иене сразу на 0,42%, до 112,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) также растет — на 0,07%, до 94,14 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США в сентябре допустила повышение учётной ставки в следующем году, а её глава Джером Пауэлл заявлял, что регулятор может начать сокращение выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года. Трейдеры в связи с этим ожидают ужесточения монетарной политики в США (что позитивно для доллара), поскольку считают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября осталась на повышенном уровне в 5,3%.

Кроме того, на днях будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительные подсказки о дальнейших планах регулятора относительно его политики.