МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром замедлила рост после увеличения на 2% за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Золото несколько дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.27 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,11%, до 4,2865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,87%, до 9361 долларов. Цена алюминия увеличилась на 0,68% — до 2966 долларов, цинка — на 3,33%, до 3151 долларов за тонну.

На рынке меди в понедельник наблюдается слабый рост, который сдерживают различные факторы. Инвесторы продолжают оценивать риски рынка китайской недвижимости из-за финансовых проблем застройщиков Evergrande и Fantasia.

Кроме того, глобальная нехватка угля и природного газа также вызывают опасения на рынке сырья. "В совокупности эти макро-риски повысили вероятность стагфляции… в Европе и Китае, укрепив доллар и выступив в качестве встречного ветра для меди", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Goldman Sachs.