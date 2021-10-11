МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в понедельник обновила рекорд с июля 2008 года, превысив 3 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. Стоимость газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубов

По состоянию на 10.31 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) растёт на 1,64%, до 3009,25 доллара за тонну. Показатель превысил отметку в 3 тысячи долларов впервые с 22 июля 2008 года.

Стоимость алюминия растет 9 месяцев подряд. В 2021 году месячное снижение было зафиксировано только в январе, затем металл непрерывно дорожал. Самый сильный рост был отмечен в феврале, тогда стоимость алюминия подскочила на 9,64%, а самый слабый — в июле. Тогда металл вырос в цене лишь на 1,4%. В целом с начала года алюминий подорожал в 1,5 раза.