МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы в основном снижаются

По состоянию на 10.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 1,13%, до 8,88 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,02%, до 265,45 доллара, "Лукойла" — росла на 0,57%, до 101,47 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,05%, до 10,19 доллара, "Газпром нефти" — на 0,62%, до 36,23 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,15%, до 31,5 доллара, "Северстали" — на 0,64%, до 22,2 доллара, НЛМК — на 1,01%, до 31,13 долларов.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,81%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 21,06 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,52%, до 98,88 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 1,87%, до 7,91 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,4%, до 17,57 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,73%, до 3,2 доллара.