МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Потребление алюминия продолжит расти, и это обеспечит долгосрочный рост цен на металл, которые уже к концу текущего года могут достигнуть 3,3-3,4 тысячи долларов за тонну, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Цена на алюминий обновила максимум за 13 лет

Ранее в понедельник стоимость алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) обновила рекорд с июля 2008 года, превысив 3 тысячи долларов за тонну. При этом цена металла растет 9 месяцев подряд, и в целом с начала года алюминий подорожал в 1,5 раза.

"Алюминий хорошо вписывается в "зеленую" экономику и потому останется востребованным металлом, потребление которого продолжит расти. Это обеспечит алюминию долгосрочный рост стоимости. Впрочем, текущий рост цен во многом обусловлен также и краткосрочными факторами, стоящими в общей цепи рыночных дисбалансов, образовавшихся после прохождения острой фазы пандемического кризиса", — считает аналитик.

По его словам, дополнительную остроту ситуации придает текущий энергетический кризис. Из-за роста цен на топливо и электроэнергию производители начинают сокращать производство. В частности, в Китае, на который приходится более половины производства и потребления алюминия, из-за вводимых ограничений энергопотребления остановлен ряд мощностей по выпуску алюминия. Также поступает информация о сокращении производства на некоторых европейских заводах.

"Биржевые игроки используют ситуацию, делая ставку на рост цен. После того, как цены на алюминий преодолели психологический уровень "круглой" цены в 3 000 долларов за тонну, стоимость металла может уйти в район 3 300 — 3 400 долларов за тонну… Это может произойти до конца текущего года, прежде чем мы увидим ценовую коррекцию", — отметил эксперт, напомнив, что исторический максимум, по данным Алюминиевой Ассоциации, был достигнут в июне 1988 года, когда максимальная цена на LME была зафиксирована на уровне 4290 долларов за тонну алюминия.

Ситуация, по мнению эксперта, может стабилизироваться после того, как в Китае и Европе снизятся цены на уголь, газ и, вслед за ними, на электроэнергию. "В дальнейшей перспективе ряд стран настроен увеличивать объемы производства алюминия. В частности, такие намерения имеются у Китая, России и Индии", — отметил Калачев.

В то же время, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Данилова, текущие высокие цены вряд ли сохранятся в долгосрочной перспективе. "Средняя себестоимость тонны алюминия в мире на текущий момент составляет около 1 700 долларов. При ценах выше 3000 долларов за тонну даже самые неэффективные производители становятся прибыльными. В долгосрочной перспективе такие уровни вряд ли сохранятся, так как мировое производство алюминия в какой-то момент начнет опережать спрос", — отмечает аналитик "Велес Капитала".