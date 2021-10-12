МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дорожает в ожидании данных по США

По состоянию на 7.56 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 1,06%, до 4,293 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,94%, до 9543 долларов; цена алюминия увеличилась на 3,3% — до 3064 долларов, цинка — на 2,51%, до 3230 долларов за тонну.

На рынке меди во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует укрепление американской валюты. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 94,35 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.