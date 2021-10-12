МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после непрерывного падения стоимости в течение трех торговых сессий, в то время как инвесторы ожидают публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5%, или на 8,85 доллара, до 1764,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 22,605 доллара за унцию.

Стоимость золота снижалась на протяжении трех торговых сессий подряд. Направление динамики стоимости драгметалла определяли в основном растущий курс доллара и сильные статданные по США. Теперь трейдеры сосредоточили внимание на статданных по инфляции.

В среду минтруда США опубликует данные по инфляции в США. Эксперты прогнозируют сохранение годовой инфляции в стране в сентябре на августовском уровне в 5,3%.

Кроме того, также в среду будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки ожидают получить подсказки о дальнейшей политике регулятора и планах по выкупу активов. Инфляция является одним из важнейших факторов для принятия решений ФРС по монетарной политике.