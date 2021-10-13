МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается благодаря его "защитным" качествам, в то время как инвесторы ожидают сохранения годовой инфляции в США на запредельном уровне при не слишком бодром состоянии экономики, не исключая, что всё это выльется в стагфляцию, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цены на нефть незначительно снижаются на новостях о переговорах с Ираном

По состоянию на 7.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,16%, или на 2,75 доллара, до 1762,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,79%, до 22,692 доллара за унцию.

Одной из главных тем на рынках остаётся высокая инфляция в США. Аналитики полагают, что темп роста потребительских цен в стране по итогам сентября остался на уровне месяцем ранее — 5,3%, при том что цель Федеральной резервной системы — 2%, а ещё зимой показатель был даже ниже этих 2%.

Кроме того, в протоколе сентябрьского заседания ФРС, который также будет опубликован сегодня, аналитики ожидают получить подсказки о дальнейших планах регулятора. В частности, это касается сроков повышения учётной ставки и окончательного сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.

"Растущие опасения стагфляции могут дать поддержку драгоценному металлу и могут привести к более агрессивному и устойчивому закрытию коротких позиций",- цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков TD Securities.