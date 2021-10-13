Медь дорожает на снижении курса доллара
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,48%, до 4,3422 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,82%, до 9465 долларов; цена алюминия увеличилась на 0,13% — до 3068 долларов, цинка – на 1,02%, до 3263 долларов за тонну.
На рынке меди в среду утром наблюдается положительная динамика, чему способствовало ослабление доллара относительно других основных мировых валют. Так, его индекс (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 94,35 пункта.
Фьючерсы на сырьевые товары исчисляются в долларах, и ослабление американской валюты делает, в частности, медь, доступнее инвесторам по всему миру.
https://1prime.ru/commodities/20211013/834950059.html