МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото умеренно поднимается

По состоянию на 8.06 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,48%, до 4,3422 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,82%, до 9465 долларов; цена алюминия увеличилась на 0,13% — до 3068 долларов, цинка – на 1,02%, до 3263 долларов за тонну.

На рынке меди в среду утром наблюдается положительная динамика, чему способствовало ослабление доллара относительно других основных мировых валют. Так, его индекс (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 94,35 пункта.

Фьючерсы на сырьевые товары исчисляются в долларах, и ослабление американской валюты делает, в частности, медь, доступнее инвесторам по всему миру.