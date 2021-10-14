МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром продолжает расти на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара стабилен к мировым валютам

По состоянию на 8.02 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 1,66%, до 4,5630 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,97%, до 9651 долларов; цена алюминия осталась на уровне предыдущего закрытия в 3068 долларов, цинка выросла на 4,24%, до 3401,5 доллара за тонну.

Ралли на рынке меди продолжается в четверг утром после того, как днем ранее сырье подорожало на 4,4% из-за резкого снижения курса американской валюты. Более дешевый доллар делает сырьевые товары более привлекательными для покупки.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) достиг снижения на 0,53%, до 94,02 пункта. На данный момент индекс доллара снижается на 0,02%, до 94,06.