МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается, причем в среду драгоценный металл подорожал на 2% на данных о неожиданном ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Медь продолжает дорожать на торгах

По состоянию на 8.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,95 доллара, до 1791,75 доллара за тройскую унцию, в среду металл подорожал на 2%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,62%, до 23,027 доллара за унцию.

В среду минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране в сентябре вернулась к июльским максимумам, когда она достигла рекорда с августа 2008 года. Рост потребительских цен ускорился до 5,4% с 5,3% в августе, тогда как эксперты ожидали сохранение инфляции.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,5%. Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при его покупке в другой валюте.

Рынки обратили внимание и на данные протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе центробанк предположил, что сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться в текущем году и завершиться к середине 2022 года. При этом около половины участников заседания полагают, что декабрь является наиболее вероятным сроком для первого сокращения объема выкупа активов с рынка.

Для золота есть условный уровень сопротивления в 1800 долларов за унцию, но может оказаться, что его не так трудно преодолеть, если усилится уход от риска, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.