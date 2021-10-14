МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг перешла к росту, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать всплеск инфляции в США, в ходе торгов стоимость драгметалла поднималась выше 1800 долларов за унцию — впервые за месяц, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут более чем на 1%

По состоянию на 17.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,23%, или на 4,15 доллара, до 1798,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,75%, до 23,34 доллара за унцию.

Инфляция в США по итогам сентября составила 5,4%, ускорившись по сравнению с ситуацией месяцем ранее и вернувшись на уровень месяцем ранее ещё, когда она достигла максимума с августа 2008 года. В том числе только за сентябрь потребительские цены выросли на 0,4%. Аналитики ожидали оба показателя на 0,1 п.п. ниже.

Золото традиционно рассматривается как защитный актив от инфляции, поэтому спрос на него увеличивается.

"Данные инфляции в США в сентябре сигнализируют о наличии инфляционных рисков. Данные также подтолкнули доллар и доходность гособлигаций к снижению, что еще больше помогло золоту", — считает аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.