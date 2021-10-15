МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растут на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро

По состоянию на 8.44 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,1%, до 4,6143 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,45%, до 9984 долларов; цена алюминия увеличилась на 1,6% — до 3117 долларов, цинка – на 3,73%, до 3528,5 доллара за тонну.

На рынке меди в пятницу утром наблюдается положительная динамика, чему способствовало ослабление доллара. Так, его индекс (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 93,93 пункта.

Фьючерсы на сырьевые товары исчисляются в долларах, и ослабление американской валюты делает, в частности, медь, доступнее инвесторам по всему миру.