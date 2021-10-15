МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром опускается в рамках коррекции после трех торговых сессий роста, за время которых драгоценный металл подорожал суммарно на 2,4%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Медь дорожает на снижении курса доллара

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,3%, или на 5,35 доллара, до 1792,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,05%, до 23,488 доллара за унцию.

Коррекционное удешевление золота следует после трех дней роста его стоимости, что было связано с ослаблением доллара. Так, в среду индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился сразу на 0,5%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится доступнее при покупке в другой валюте. Другим фактором поддержки золота служили риски стагфляции.

В целом сдерживают рост стоимости золота и рисковые настроения. Так, основные мировые фондовые индексы в мире показали рост по итогам торгов четверга в США и Европе и на торгах пятницы в Азии. Традиционно золото считается более надежным активом, поэтому склонность к риску сдерживает котировки золота.

Аналитики Oanda полагают, что доходность гособлигаций США останется в "красной зоне", а это должно способствовать удорожанию золота, пишет газета Wall Street Journal. Золото сталкивается с сильным сопротивлением на уровне в 1800 долларов за унцию, но в конечном итоге должно подняться к 1840 долларам, считают эксперты.

Доходность десятилетних US Treasuries с начала недели сократилась до 1,53% с 1,61%, снижаясь три дня подряд со вторника по четверг, что позитивно для стоимости золота.