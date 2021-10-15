МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в пятницу обновила рекорд с июля 2008 года, превысив 3,2 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти превысила $85 за баррель

По состоянию на 13.41 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) растёт на 1,63%, до 3187,5 доллара за тонну. Минутами ранее показатель достиг отметки в 3214 долларов.

Показатель превысил отметку в 3200 долларов за тонну впервые с 14 июля 2008 года, приближаясь тем самым к историческому рекорду.

Стоимость алюминия растет 9 месяцев подряд. В 2021 году месячное снижение было зафиксировано только в январе, затем металл непрерывно дорожал. Самый серьезный рост приходится на октябрь. С начала месяца металл подорожал почти на 12%. Самый низкий рост был зафиксирован в июле. Тогда металл вырос в цене лишь на 1,4%. В целом с начала года алюминий подорожал более чем в 1,5 раза.