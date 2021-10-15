МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу вечером на увеличении доходности гособлигаций США и укреплении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость золота непрерывно росла на протяжении трех предыдущих торговых сессий. Такая динамика была преимущественно связана с ослаблением доллара и снижением доходности гособлигаций США. Однако теперь динамика этих активов изменилась в сторону роста, что подтолкнуло золото к снижению стоимости.

В пятницу индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,06%, до 94,02 пункта, а доходность гособлигаций США увеличивается до 1,565% с уровня предыдущего закрытия в 1,519%. В таком случае золото становится менее привлекательным активом и его стоимость падает.

Кроме того, снижению цены на золото как на актив-убежище способствует макростатистика. Объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 0,7% по сравнению с августом, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,2%.