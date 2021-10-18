МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Медь в понедельник продолжает ралли предыдущей недели, с 13 октября металл подорожал уже на 11%, свидетельствуют данные торгов. Китай нарастил импорт угля

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,12% — до 4,773 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,97% — до 10281 долларов, алюминия — на 1,75%, до 3171,5 доллара, цинка – на 7,54%, до 3794,5 доллара за тонну.

Цена меди продолжает расти четвертый торговый день подряд. За это время медь подорожала уже на 11%. Этому способствовали различные факторы, в первую очередь – ослабление доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на прошлой неделе опустился на 0,6%, до 93,94 пункта. Дешевый доллар традиционно повышает привлекательность сырьевых товаров.