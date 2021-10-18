МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо меняется к уровню прошлого закрытия, на котировках отражаются укрепление доллара к мировым валютам и ожидания по повышению ставки Федрезервом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар укрепляется в ожидании ужесточения политики ФРС США

По состоянию на 8.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,04%, или на 0,65 доллара, до 1768,95 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов золото слабо дешевело. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12%, до 23,378 доллара за унцию.

Драгоценный металл является идеальным хэджем от растущих опасений по поводу стагфляции, считают аналитики TD Securities, которых цитирует газета Wall Street Journal. Вместе с этим рынки учитывают в ценах ожидания по повышению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что сдерживает золото от роста, отмечают эксперты.

Золото чувствительно к сигналам Федрезерва по монетарной политике и мерам поддержки, поскольку это отражается на курсе доллара. Повышение ставки потенциально позитивно для доллара, а более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте.

Вместе с этим индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет в понедельник на 0,17%, до 94,1 пункта, что сдерживает стоимость золота.