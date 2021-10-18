МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота как актива-убежища немного увеличивается после выхода данных о неожиданном снижении промышленного производства в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Промпроизводство в США в сентябре неожиданно снизилось

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,07%, или на 1,25 доллара, до 1769,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро при этом дешевеет на 0,29%, до 23,282 доллара за унцию.

Объем промпроизводства в США в сентябре снизился на 1,3% к августу, в то время как аналитики полагали, что показатель, напротив, вырастет на 0,2%. Это указывает на возможное замедление экономики страны, что положительно сказывается на динамике котировок золота как более "надежного" актива.

Тем не менее аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret), чьи слова приводит агентство Market Watch, полагает, что дальнейший прогноз для котировок золота остается негативным. Вэрэ ожидает, что стоимость металла будет колебаться в диапазоне 1731-1757 долларов за унцию.