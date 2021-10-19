Стоимость меди растет в ходе торгов на снижении курса доллара
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Медь во вторник утром дорожает на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,96% — до 4,7575 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83% — до 10196 долларов, алюминия — на 0,13%, до 3167,5 доллара, цинка — на 2,58%, до 3696,5 доллара за тонну.
Цена на медь растет во вторник утром на фоне слабого курса американской валюты. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 93,7 пункта.
По словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке металлов все еще наблюдается напряженность, которая должна привести к дальнейшему росту цен.
https://1prime.ru/commodities/20211019/834989310.html