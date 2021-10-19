МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Медь во вторник утром дорожает на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.13 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,96% — до 4,7575 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83% — до 10196 долларов, алюминия — на 0,13%, до 3167,5 доллара, цинка — на 2,58%, до 3696,5 доллара за тонну.

Цена на медь растет во вторник утром на фоне слабого курса американской валюты. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 93,7 пункта.

По словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке металлов все еще наблюдается напряженность, которая должна привести к дальнейшему росту цен.