МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цена золота растет во вторник вечером на снижении курса доллара, которое в свою очередь вызвано всплеском инфляционных опасений, свидетельствуют данные торгов. Эксперт допустил падение доллара ниже 70 рублей

По состоянию на 17.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,37%, или на 6,65 доллара, до 1772,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,15%, до 23,997 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,33%, до 93,64 пункта. Ослабление доллара традиционно поддерживает котировки золота, делая его более привлекательным для держателей других валют.

Аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что рынки ожидают повышения процентных ставок мировых центробанков для сдерживания инфляции. Инвесторы опасаются, что инфляция может ускориться из-за энергетического кризиса, в результате которого подскочили цены на газ и нефть.