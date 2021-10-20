МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цена золота робко растет в среду утром — за счёт ослабления американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет к евро

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,21%, или на 3,65 доллара, до 1774,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,13%, до 23,852 доллара за унцию.

Ослабление доллара традиционно позитивно для котировок золота, высчитываемых в американской валюте, делая его более привлекательным для держателей других валют.

В частности, курс евро к доллару растёт сейчас до 1,165 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1632 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 93,7 пункта.

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, торговая активность на рынке драгметалла может остаться нестабильной, поскольку ожидания инвесторов относительно такого важного фактора для золотых котировок, как сроки повышения учётной ставки в США, будут зависеть от следующих нескольких отчётов Федеральной резервной системы (ФРС).