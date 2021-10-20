МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в среду утром снижаются более чем на 1% на продолжающихся проблемах в производственном секторе Китая, вызванных дефицитом подорожавшей энергии, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 8.08 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 1,11%, до 4,6335 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,46%, до 10149,5 доллара, алюминия — на 1,75%, до 3112 долларов, цинка — на 5,1%, до 3508 долларов за тонну.

На рынке меди в среду утром наблюдается снижение более чем на 1%, что, по мнению аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, происходит из-за нехватки электроэнергии в таких странах, как Китай.

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.