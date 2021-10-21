Медь дорожает на росте спроса на промышленные металлы
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в четверг утром продолжают расти на увеличении спроса на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,17%, до 4,7460 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,35%, до 10185,5 доллара, алюминия снизилась на 1,37%, до 3069,5 доллара, цинка выросла на 1,58%, до 3563,5 доллара за тонну.
На рынке меди в четверг продолжается положительная динамика, чему способствует рост спроса на промышленные металлы. Рост цены на медь длится уже третью неделю подряд, достигнув за это время 12%. С начала октября медь подорожала на 16%.
Кроме того, поддержку промышленному металлу оказывал слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшился за две недели на 0,5%, опустившись ниже 94 пунктов.
https://1prime.ru/commodities/20211021/835004640.html