МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в четверг утром продолжают расти на увеличении спроса на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота стабильна после роста ранее

По состоянию на 8.06 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,17%, до 4,7460 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,35%, до 10185,5 доллара, алюминия снизилась на 1,37%, до 3069,5 доллара, цинка выросла на 1,58%, до 3563,5 доллара за тонну.

На рынке меди в четверг продолжается положительная динамика, чему способствует рост спроса на промышленные металлы. Рост цены на медь длится уже третью неделю подряд, достигнув за это время 12%. С начала октября медь подорожала на 16%.

Кроме того, поддержку промышленному металлу оказывал слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшился за две недели на 0,5%, опустившись ниже 94 пунктов.