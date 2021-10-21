МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость алюминия падает почти на 3%, опускаясь ниже отметки в 3 тысячи долларов за тонну впервые с 8 октября, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на росте спроса на металлы

По состоянию на 16.29 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) падает на 2,93%, до 2979 долларов за тонну.

Стоимость алюминия снижается уже четыре торговые сессии подряд. При этом с начала месяца цена металла все равно демонстрирует рост, на 5%, и также в этом месяце алюминий поставил ценовой рекорд с 2008 года, превысив отметку в 3200 долларов за тонну.

В нынешнем году металл непрерывно дорожал по итогам каждого из месяцев начиная с февраля. И самый серьезный рост пришёлся как раз на февраль, когда он подорожал на 9,64%. В целом с начала года алюминий подорожал более чем в 1,5 раза.