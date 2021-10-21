2021-10-21T16:44:31+03:00
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2021
https://1prime.ru/commodities/20211021/835008828.html
Алюминий дешевеет на 3%
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость алюминия падает почти на 3%, опускаясь ниже отметки в 3 тысячи долларов за тонну впервые с 8 октября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.29 мск стоимость... ПРАЙМ, 21.10.2021
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, алюминий, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость алюминия падает почти на 3%, опускаясь ниже отметки в 3 тысячи долларов за тонну впервые с 8 октября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.29 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) падает на 2,93%, до 2979 долларов за тонну.
Стоимость алюминия снижается уже четыре торговые сессии подряд. При этом с начала месяца цена металла все равно демонстрирует рост, на 5%, и также в этом месяце алюминий поставил ценовой рекорд с 2008 года, превысив отметку в 3200 долларов за тонну.
В нынешнем году металл непрерывно дорожал по итогам каждого из месяцев начиная с февраля. И самый серьезный рост пришёлся как раз на февраль, когда он подорожал на 9,64%. В целом с начала года алюминий подорожал более чем в 1,5 раза.