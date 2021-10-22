МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в пятницу утром растут на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет второй день подряд

По состоянию на 7.56 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,49%, до 4,5812 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,48%, до 9831,5 доллара, алюминия — на 5,18%, до 2910,5 доллара, цинка — на 3,76%, до 3429,5 доллара за тонну.

Поддержку промышленному металлу оказывал слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 93,73 пункта.

Кроме того, оптимизму инвесторов способствовали новости о китайском застройщике Evergrande, который, как сообщает агентство Securities Times, провел еще один платеж в 83,2 миллиона долларов по офшорным бодам, тем самым избежав дефолта на данный момент.