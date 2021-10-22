Медь дорожает на снижении курса доллара
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в пятницу утром растут на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,49%, до 4,5812 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,48%, до 9831,5 доллара, алюминия — на 5,18%, до 2910,5 доллара, цинка — на 3,76%, до 3429,5 доллара за тонну.
Поддержку промышленному металлу оказывал слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 93,73 пункта.
Кроме того, оптимизму инвесторов способствовали новости о китайском застройщике Evergrande, который, как сообщает агентство Securities Times, провел еще один платеж в 83,2 миллиона долларов по офшорным бодам, тем самым избежав дефолта на данный момент.
https://1prime.ru/commodities/20211022/835011872.html