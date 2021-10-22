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2021
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Цена на золото растет
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне некоторого удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.17 мск цена декабрьского... ПРАЙМ, 22.10.2021
рынки, финансы, бизнес, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, золото, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне некоторого удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,55 доллара, до 1787,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,9%, до 24,265 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) слабо снижается в пятницу, при этом с начала недели американская валюта подешевела на 0,2%. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Аналитики Phillip Securities Research отмечают, что золото к концу недели удерживается у верхних границ диапазона 1759-1788 доллара за унцию, пишет газета Wall Street Journal. По итогам недели золото может подорожать на 1,1%, это будет вторая неделя роста стоимости драгоценного металла подряд.