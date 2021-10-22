МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота ближе к вечеру растет уже на 1,7%, превышая круглую отметку в 1800 долларов за унцию, в то время как мировые инвесторы оценивают риски высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. Банк России назвал базовый уровень доходности вкладов в рублях в ноябре

По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 1,69%, или на 30,15 доллара, до 1812,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,82%, до 24,852 доллара за унцию.

За неделю золото подорожало уже на 2,5%, и это самый быстрый недельный темп роста с весны. Популярность драгметалла выросла как средство защиты от высокой инфляции, которая не унимается во многих странах мира, несмотря на уверения финансовых властей во временности этого явления.

Более привлекательным золото делает сейчас и ослабление доллара, который слабеет к другим основным мировым валютам, таким как, в частности, евро, иена и юань. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается сейчас на 0,2%, до 93,58 пункта.

Аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что цены на золото "поддерживаются растущими опасениями по поводу инфляции и снижением индекса доллара в конце торговой недели".

"Опыт показывает, что "твердые" активы, такие как драгоценные металлы, становятся все более популярными в качестве хеджа инфляции", — пояснил аналитик.