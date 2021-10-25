МОСКВА, 25 окт —ПРАЙМ. Мировые цены на медь в понедельник растут более чем на 1% на нехватке электроэнергии в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,18%, до 4,5545 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Медь дорожает на торгах

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,3%, до 9704 долларов, алюминия — на 1,46%, до 2868 долларов, цинка выросла на 0,52%, до 3447,5 доллара за тонну.

По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на медь растут, поскольку нехватка электроэнергии в Китае привела к снижению добычи металлов. "Нормирование электроэнергии в китайской провинции Цзянси должно повлиять на добычу ряда металлов, в том числе меди", — добавили эксперты.

Кроме того, поддержку промышленному металлу оказывал слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 93,52 пункта.