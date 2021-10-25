МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером продолжает расти, поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,62%, или на 11,15 доллара, до 1807,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,51%, до 24,575 доллара за унцию.

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился на 0,3%, американская валюта также подешевела в парах с евро и иеной. В понедельник же доллар немного отыгрывает свои потери.

"Доллар отступает от годовых максимумов, достигнутых ранее в октябре, поскольку рынки приспосабливаются к распространению опасений по инфляции по всему миру, что означает, что те силы, которые поддерживали доллар ранее, теперь подталкивают другие валюты до новых максимумов – это динамика, которая наказывает доллар и поддерживает золото", — приводит агентство Market Watch слова аналитика ActivTrades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).

Позднее на текущей неделе на стоимость золота может повлиять статистика по США. В четверг будет опубликована первая оценка роста ВВП США в третьем квартале, который, как прогнозируется, составил 2,8%.