МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь во вторник утром замедлили рост на ожиданиях увеличения добычи металла, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 7.59 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,23% — до 4,5405 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,68% — до 9867,5 доллара, алюминия — на 0,26%, до 2875,5 доллара, цинка — на 0,35%, до 3459,5 доллара за тонну.

По прогнозу аналитиков Commonwealth Bank of Australia, мировая добыча меди из шахт, вероятно, вырастет на 2,1% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году после роста на 0,3% в 2020 году.

"Ожидания увеличения добычи меди, возможно, компенсировали дефицит запасов. Обеспокоенность нехваткой меди снизилась, несмотря на быстрое сокращение складских запасов", — цитирует аналитиков газета Wall Street Journal.