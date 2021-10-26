МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника растет почти на 1%, выше 1070 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Глава Enel призвал уходить от нефтяной привязки цен на газ

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла 1085,5 доллара за тысячу кубометров (935,8 евро), а в 9.26 мск чуть снизилась — до 1072,5 доллара (924,6 евро). С учетом курсовой разницы это выше расчетной цены понедельника на 0,9%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1072,4 доллара (916,6 евро).