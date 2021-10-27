МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в среду утром снижаются на фоне опасений по поводу рынка недвижимости в КНР, свидетельствуют данные торгов. Evergrande возобновила строительство более десяти объектов

По состоянию на 7.54 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,28% — до 4,4840 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,8% — до 9788,5 доллара, алюминия — на 1,62%, до 2829 долларов, цинка — на 1%, до 3425 долларов за тонну.

На рынке меди в среду наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы оценивают ситуацию на рынке недвижимости в Китае. По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цена на металл, вероятно, будет зависеть от растущих опасений по поводу долгового кризиса, который затронет сектор недвижимости Китая после того, как застройщик Modern Land пропустил платеж по долларовой облигации.

Кроме того, присутствуют опасения по поводу вспышек заболеваемости COVID-19 в некоторых частях Китая. Власти китайского города Ланьчжоу уже объявили карантин.