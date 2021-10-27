МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром опускается на фоне преобладания склонности к риску, а также укрепления доллара ранее, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 8.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,19%, или на 3,35 доллара, до 1790,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,1%, до 24,113 доллара за унцию.

Золото на ранних азиатских торгах дешевеет, поскольку сильный сезон отчетностей в США помогает поддерживать аппетит к риску на рынках, считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.

При этом золоту могут оказать поддержку опасения по поводу высокой инфляции в США, отмечают эксперты. Традиционно золото используется как инфляционный хедж.

Курс доллара днем ранее укрепился к иене примерно на 0,4%, что негативно для золота, поскольку при укреплении доллара драгоценный металл становится менее доступным при его покупке в другой валюте.

Рынки также ожидают статистику по ВВП США. Эксперты прогнозируют, что рост экономики США в третьем квартале, по первой оценке, замедлился до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.