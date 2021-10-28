МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в четверг утром коррекционно растут после снижения цены на 3% за два предыдущих торговых дня, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к иене снижается

По состоянию на 7.42 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,31%, до 4,402 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,46%, до 9548 долларов, алюминия — на 5,05%, до 2686 долларов, цинка — на 2,63%, до 3335 долларов за тонну.

На рынке меди в четверг утром наблюдается коррекционный рост после снижения на 3% за две предыдущие торговые сессии. Отрицательной динамики способствовали опасения инвесторов по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в некоторых частях Китая и риски рынка недвижимости страны.