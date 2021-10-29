МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в пятницу утром снижаются на росте курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в рамках коррекции

По состоянию на 7.54 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,09%, до 4,4295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,24%, до 9666,5 доллара, алюминия — на 2,25%, до 2746,5 доллара, цинка — на 1,11%, до 3372 долларов за тонну.

Давление на промышленный металл в пятницу оказывает укрепление курса американской валюты. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 93,42 пункта.

Кроме того, инвесторы опасаются за состояние экономики КНР из-за возобновившихся вспышек заболеваемости COVID-19 в некоторых частях Китая.